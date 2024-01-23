В СМИ считают такой шаг - эволюцией бронетанковой войны.

Вот уже четвертый месяц Армия обороны Израиля ведёт боевые действия против группировки ХАМАС в секторе Газа. За это время ЦАХАЛ потерял немалое количество бронетехники от действий палестинских бойцов. В том числе танки получали серьезный ущерб от используемых повстанцами беспилотных летательных аппаратов разных модификаций. Израильские военные оценили наносимый БПЛА ущерб и выдали техзадание на разработку методов противодействия. Уже буквально через несколько дней после начала конфликта появились кадры танков «Меркава 4» с противодроновыми козырьками.

Однако все эти козырьки выполнялись кустарным способом и из подручных материалов в полевых мастерских. Сегодня появились кадры танков «Меркава 3» с противодроновыми козырьками, изготовленными в заводских условиях. Это видно на опубликованных израильскими военными фотографиях. Эксперты из издания Army Recognition делают вывод, что евреи полностью освоили украинский опыт и применили его в попытке защитить тяжелую бронетехнику от ударов дронов-камикадзе. Эти экраны прикрывают танк в верхней полусфере в наиболее уязвимой для таких ударов области.

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Опыт специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией, показал необходимость разработки методов защиты от ударов дронов. Сейчас не только израильские инженеры работают над решением этой проблемы, но и конструкторы в ряде наиболее развитых стран. Противодроновые экраны помогают, значительно увеличивая шанс бронетехники пережить такой удар, но они не являются ультимативными. Требуется разработка других средств, которые будет купировать удар дрона на подлете, а не после того, как смертоносная машина врезалась в броню.