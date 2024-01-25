Украинские источники называют ситуацию «крайне тяжёлой».

Военная операция российских войск в районе Авдеевского укрепленного района продолжает постепенно продвигаться к закономерному финалу в виде захвата города. Однако пока силы киевской власти продолжают удерживать укрепрайон и переводят туда все новые и новые резервы. Сегодня поступила информация про продвижение войск РФ в окрестностях садового товарищества «Виноградники» и активным штурмовым действиям оттуда в сторону «Царской охоты». Об этом сообщают российские военные корреспонденты и украинские информационные ресурсы.

Российские войска внезапно активизировались в районе «Виноградников» и ведут штурмовые действия по направлению санатория «Царская охота». Сообщается про выход к улице Колосова и серьезно давлении на засевших в тех местах солдат Вооруженных сил Украины. Одновременно приходят сведения про продвижение ВС РФ в Степовом и активных боевых действий к юго-востоку от Авдеевки. В ходе наступления массированно используется артиллерия и военная авиация, враг несет серьезные потери, но пока держится на позициях.

реклама

Что интересно, главком ВСУ Валерий Залужный, который предлагал Владимиру Зеленскому отводить войска из Авдеевки еще в октябре прошлого года, может оказаться прав. Согласно его словам, прозвучавшим в конце прошлого года, ВСУ могут отступить из города в феврале 2024 года. Оценивая сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод, что предсказания Залужного вполне могут сбыться или наоборот в Авдеевке потеряют еще больше количество военнослужащих ВСУ. И всё для того, чтобы Зеленский продолжал вещать с голубых экранов про «фортецию» Авдеевка и рассказывать, как упорно там держаться их военные.