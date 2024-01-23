Отставной полковник заявил, что информация получена из собственных источников и может отличаться от официальных сообщений.

Несмотря на большое количество дронов-разведчиков и поступающие от западных партнеров разведывательные данные, военнослужащие ВСУ периодически путают свои позиции с местами дислокации русской армии. Зачастую это приводит к печальным для них событиям, которые оцениваются потерянными жизнями личного состава киевских военных. Факт дружественного огня в районе населенного пункта Часов Яр всплыл в телеграмм-канале военного эксперта Андрея Марочко.

Российские средства объективного контроля, которые наблюдают за действиями противника на Донецком направлении зафиксировали факт «дружественного огня» в районе поселка Богдановка неподалеку от Часова Яра. Об этом написал экс-подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем ТГ-канале. Со слов эксперта выходит, что по занимаемому киевскими военными опорному пункту отработала собственная РСЗО. В результате удара по данным источника было потеряно отделение мотострелков в полном составе. Более подробной информации про точное количество потерянных военнослужащих ВСУ нет. Также в ходе удара военная техника не пострадала или об этом не уточняется.

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2 года вооруженного конфликта сказались на армии Украины не самым лучшим образом, что начало приводить к подобным сценариям. Наши военные регулярно «обнуляют» расчеты артиллерии ВСУ и на их место приходят необученные новобранцы. С другой стороны, артиллерию на этот опорник навели не они, а те, кто анализируют разведывательную информацию и принимают решение об ударе. В любом случае этот эпизод вряд ли всплывет на украинском телевидении, ведь он покажет ВСУ с отвратительной стороны. Однако не стоит говорить, что такое возможно только в рядах ВСУ. Например, ЦАХАЛ также понес потери от «дружественного огня» в зоне операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом такие потери составили почти 20% от всех, понесенных Армией обороны Израиля в ходе текущего конфликта.