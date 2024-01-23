Он считает что Украине нужно 400 HIMARS а не 40, и тысячи танков, а не 80.

В ходе всего 2023 года Вооруженные силы киевской власти понесли значительные потери бронетехники, поставленной западными друзьями Украины. При этом в какой-то момент она начала заканчиваться не только в стране, но и в тех местах откуда её привозили. Западные партнеры Зеленского выгребли все, до чего смогли дотянуться, но этого уже не хватает. На этом фоне очень странно выглядит заявление литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, сообщившего, что необходимо увеличить поставки в десяток раз и вместо, к примеру 40 HIMARS передать 400. Это касается не только РСЗО, но и всего остального, включая танки, количество которых необходимо нарастить до 1000 поставленных единиц.

Глава Литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис выступил с таким заявлением, которое начали крутить на украинском телевидении. Со слов политика выходит, что западные страны должны увеличить поставки военной техники для нужд ВСУ в 10 раз, чтобы киевская власть смогла не только переломить ситуацию на поле боя, но и выполнить поставленную Зеленским цель в виде восстановления государства в границах 1991-го года. Это ключевое условие победы Украины в текущем конфликте и никаких альтернативных вариантов у нее нет. При этом литовский дипломат почему-то не упомянул, что, например у Германии аналогов HIMARS всего около 150 единиц, а США не имеют и тысячи таких систем. Кроме того, боеприпасы к ним также делаются не из воздуха и требуют увеличения выпуска в сотни раз, что также неприемлемо из-за особенностей капиталистического склада экономик.

реклама

Вероятно, литовский министр смотрит в этой ситуации на Польшу, которая заказала у США почти 3000 этих РСЗО. Но там ситуация немного другая и речь больше идет о локализации производства на долгие годы. На Украине никто разворачивать такое предприятие не будет, так как по заявлениям русской власти все западные объекты и военная техника на Украине автоматически становится законной целю для наших Вооруженных сил. Стоит еще вспомнить, что США резко сократили свою поддержку киевской власти и переключили свое внимание на Ближний Восток, который является для американцев более важной целью.