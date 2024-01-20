Кадры опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа».

Президент Зеленский продолжает давить на военных, чтобы те отправляли людей на наш берег Днепра для пополнения на печально известном Крымском плацдарме. Почти каждую ночь бойцы ВСУ вынуждены переправляться через реку в попытке туда попасть, но часто становятся законной целью для наших военных. В частности, реку регулярно облетают разведывательные дроны, которые фиксируют те самые попытки переправы и к вычисленным десантникам немедленно отправляются FPV-дроны или наносится артиллерийский удар.

В русском телеграмм-канале «Архангел спецназа» появились кадры, на которых зафиксировано попадание FPV-дрона по десантной лодке с бойцами ВСУ. На видео отчетливо видно, как дрон подлетает к носовой части лодки и происходит «хлопок». Поражающие элементы попадают в сидящих там военнослужащих ВСУ и только боец, выполняющий роль рулевого, успевает выпрыгнуть за борт и отплыть от плавсредства в сторону своих позиций. Поражающие элементы буквально выкашивают украинских морпехов и там не остается даже «трехсотых». Судьба выпрыгнувшего бойца остается неизвестна, но скорее всего вероятность спасения в днепровской воде в январе крайне мала.

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Из разных источников, в том числе и украинских, поступает информация, что военнослужащие ВСУ активно пытаются уклоняться от «чести» оказаться на Крымском плацдарме, так как считают его вредным и бессмысленным. Их можно понять, так как там средняя продолжительность жизни простого бойца достигает рекордных 4-х суток, после чего обычно происходит либо потеря бойца,либо серьезное ранение. Киев продолжает посылать туда бойцов только из-за медийного эффекта, который требуется для убеждения граждан Украины, что все идет хорошо.