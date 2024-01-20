Удар нанесен в ответ на их атаку на коммерческий корабль.

Ситуация вокруг Йемена и Красного моря продолжает оставаться предельно напряженной и поэтому не стало удивительным появление сообщение об очередной ракетной атаке американцев и британцев по хуситам. Точное количество выпущенных ракет неизвестно, но проходит информация про поражение 11 военных объектов йеменских повстанцев. Удар стал следствие нападения хуситского дрона-камикадзе на коммерческий корабль Genco Picardy, который мирно проходил Аденский залив.

Группировка военных кораблей Великобритании и США нанесли ракетный удар по потенциально военным объектам хуситов на территории Йемена. Пуски ракет проводились с боевых кораблей и самолетов-носителей. Причиной нападения в Пентагоне назвали очередную попытку хуситов поразить один из коммерческих кораблей. Впрочем, на этот раз их ожидал успех и судно Genco Picardy получило дрон-камикадзе в борт, что привело к разрушениям и пожару на борту. Сообщается, что пострадавших от удара нет. Также из того же источника приходят сведения, что хуситы совершили 14 ракетных атак по частным и военным кораблям в Красном море. Все выпущенные ракеты были успешно перехвачены системами ПВО.

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По сообщениям йеменского информационного агентства «Саба» американские и британские ракеты прилетали в мирные города страны. Более подробной информации о том, что за объекты пытались поразить военные не появляется. Однако если верить заявлениям Пентагона, то там была уничтожена чуть ли не вся армия Йемена, а хуситы в свою очередь рассказывают про полное отсутствие потерь среди их контингента.