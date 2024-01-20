Европа ничем не может помочь Украине.

В начале января командующий объединенными силами ВСУ генерал Наев рассказал, что киевская ПВО испытывает серьезную нехватку зенитных ракет для мобильных комплексов. Заявление прозвучало на фоне массированной атаки русских ВКС по всей территории Украины. С того момента ситуация с зенитными ракетами становится только хуже и киевские власти регулярно просят западных «друзей» поставить как можно больше ЗУР. Но в этом то и заключается проблема, так как страны Европы и НАТО в целом сами испытывают серьезную нехватку ракет для зенитных комплексов. Таким мнением поделился французский генерал ВВС в отставке Патрик Дютартр в эфире одно из телеканалов.

Бывший французский генерал высказал свое мнение по поводу ситуации с ракетами на Украине и заключается оно в том, что русские банально истощили запасы ЗУР комбинированными атаками. Это привело к тому, что Генштаб ВСУ получил негласное распоряжение не тратить ракеты на поражение беспилотных летательных аппаратов. Однако, как сказал военный, Европа не в состоянии поставить Киеву ЗУР, так как их банально нету и производятся они в малом количестве и далеко не во всех странах вообще налажен их выпуск. Остальные страны НАТО также не способны сегодня поставить Киеву необходимое количество ракет для ПВО. Экс-генерал высказался, что Европа и НАТО расслабились после окончания «холодной войны» и банально свернули большое количество военных заводов.

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Тут стоит напомнить, что ракеты для комплексов «Патриот» производят не только в США, но и в Японии. В настоящий момент американцы активно давят на японцев, чтобы те передали часть ЗУР в Соединенные Штаты. После чего эти самые вроде как уже американские ракеты пойдут на Украину. Вот только они нужны не только ВСУ, но и ЦАХАЛ, а недавно ВМС США потратили много зенитных ракет для поражения дронов и НУР йеменских хуситов. Скорее всего, до Украины доберется очень мало зенитных ракет, которые в Киеве будут тратить только на оборону столицы, оставляя без защиты другие города.