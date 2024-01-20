Россиянка рассказала о панике из-за урагана.

15 января в городе Порт-Луи на острове Маврикий было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра составляли около 200 км/ч, которые сопровождались высокими волнами и проливным дождем. Вода, приходящая с океана затапливала нижние этажи, на дорогах смывало автомобили, а жители и туристы в панике пытались спасти свои вещи. Основной удар пришелся на прибрежную инфраструктуру. На территории всего острова наблюдаются перебои с электричеством и интернетом.

По словам одной из туристок, которая оказалась в центре событий, циклон «Белаль» настиг их внезапно. Все началось с небольшого ветра и шторма, как вдруг стихия начала рушить все на своем пути. Очевидица отметила, что присутствует паника как среди туристов, так и местных жителей. Экстренные службы обеспечили людей предметами первой необходимости и предупредили о возможном возвращении урагана, который по прогнозам синоптиков затронет юго-западную часть острова. Правительство Маврикия ввело комендантский час, который не позволяет жителям покидать свои дома и отели, а нарушителям грозит штраф в размере 100 тысяч маврикийских рупий. В городе Порт-Луи, который принял на себя основной удар, объявлен выходной, а в детских садах, школах и вузах были отменены занятия.

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Из-за поваленных деревьев и размытой дороги движение на территории всего Маврикия было парализовано. Ближайшие авиарейсы были отменены или перенесены до улучшения погодных условий. По предварительным данным на острове находится около 300 российских туристов, обошлось без жертв и пострадавших. Общее количество заложников стихийного бедствия достигает миллиона человек. Из-за отмены всех рейсов туроператоры продлили пребывание туристов в отелях с большой скидкой или же бесплатно аннулировали бронирование тем, кто отказался от поездки.

На данный момент ветер заметно стих, а волны уменьшились, но экстренные службы все еще призывают не пренебрегать мерами безопасности людей, оставшихся на острове. Туристам запретили купаться или выходить в океан на суднах из-за риска быть унесёнными в открытые воды.

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Специалисты отметили, что ураган на острове в индийском океане это часть ряда аномалий, которые происходят сейчас по всему миру. Одной из возможных причин столь сильного шторма называют длительную жару, которая была накануне. По предварительным расчетам, циклону «Белаль» была присвоена третья категория.