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Извержение вулкана в Исландии ставит под угрозу город Гриндавик
Население города в срочном порядке эвакуируют.

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В Исландии на юго-западном острове Рейкьянес к северу от города Гриндавик уже второй раз за месяц извергается вулкан. По сообщениям ирландской телекомпании RUV, в воскресенье, 14 января, в 8 часов утра вулкан начал свое извержение. В результате образовалось 2 трещины на поверхности земли, одна из них находится непосредственно возле города Гриндавик. Из трещин полилась раскаленная лава. По сообщениям, поступающим из ирландских СМИ, трещины расширяются, а поток лавы увеличивается и медленно движется в сторону города. Лава накрыла несколько домов, в городе начался пожар. Предыдущее извержение вулкана произошло в декабре 2023 года, тогда лава не смогла добраться до города. После извержения вулкан был обнесен земляными и каменными стенами, которые должны были задержать лаву и направить ее в сторону от города. Но эти стены не смогли выдержать напора лавы.

Перед декабрьским извержением сотрудники службы гражданской обороны страны провели полную эвакуацию населения города. Люди были вывезены из города и размещены в безопасном месте. После окончания извержения жителям было разрешено вернуться в город. В свои дома вернулось около 200 человек. Многие привезли с собой своих домашних животных. Минувшей ночью вернувшиеся жители были снова эвакуированы. В своих соцсетях люди пишут, что собрались буквально за 20 минут и на большой скорости уехали из дома. Жизни горожан ничего не угрожает. Но под угрозой находится инфраструктура города, которая может сильно пострадать несмотря на противолавовые стены вокруг населенного пункта. Так же под угрозой находится жизнь домашних животных, которых не успели эвакуировать. Так, по словам зоозащитницы Линды Гуннарсдоттир, в Гриндавике в загоне остались овцы, а в домах собаки и кошки. Эвакуировать животных нет возможности из-за пожаров на улицах города.

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Город Гриндавик один из древнейших городов Исландии, он впервые упоминается в источниках в 934 году нашей эры. Этот небольшой городок с населением 4000 жителей, является местом притяжения солнцепоклонников и крупным туристическим центром.

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Данное извержение вулкана уже пятое по счету за последние несколько лет. До этого в последний раз вулкан извергался в VIII веке. Извержения начали происходить после нескольких небольших землетрясений, произошедших в этом регионе.

#исландия #гриндавик
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