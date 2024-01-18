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g1tarist
Новый законопроект о тотальной мобилизации отправлен ВРУ на доработку
Сроки выполнения законопроекта весьма расплывчаты.

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Высшие военные чины Украины на протяжении последних нескольких месяцев активно заявляют, что ВСУ не хватает солдат и требуется увеличить темпы набора новобранцев. На этом фоне также звучали заявления Владимира Зеленского про необходимость набора почти полумиллиона рекрутов в кратчайшие сроки. Результатом таких высказываний стал законопроект о тотальной мобилизации, который поступил на рассмотрение в Верховную Раду в начале нынешнего года, но что-то пошло не так и его, законопроект, отправили на доработку. Об этом сообщает заместитель минобороны страны Наталия Калмыкова.

Со слов чиновницы выходит, что несмотря на острую необходимость армии в свежем пополнении народные депутаты ВРУ не приняли часть положений, прописанных в новом законопроекте. В результате рассмотрения всех пунктов проекта тот направили на доработку, что может пролиться значительное время. Калмыкова рассказывает, что им в МО хотелось бы, чтобы все прошло как можно быстрее, но, к сожалению, процесс может растянуться на недели. Пока же будет действовать старый закон о мобилизации со всеми его ограничениями, которые позволяют части граждан Украины успешно уклоняться от призыва в стройные ряды ВСУ. При этом военкомы идут на самые подлые приемы, чтобы отлавливать мужчин призывного возраста.

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Введение в строй нового закона о тотальной мобилизации позволит украинской власти серьезно расширить категории, попадающие под набор. Скорее всего это приведет к еще большему уходу граждан от призыва самыми незаконными способами. Уже сейчас даже в западной прессе пишут о методах ухода от мобилизации на Украине и при этом называют стоимость такой услуги в пределах 5 тысяч «вечнозеленых». Вероятно, новый законопроект серьезно повысит расценки на такого рода услуги, но вряд ли это скажется на количестве мужчин и женщин, стремящихся отправиться за границу родной страны. И, разумеется, это приведет к снижению и так не особо великого боевого настроя уже в рядах самих ВСУ.

#всу #вру
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Новый законопроект о тотальной мобилизации отправлен ВРУ на доработку
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