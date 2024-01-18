Попытка была во время ракетного удара по Белгороду 30 декабря прошлого года.

Украинские Вооруженные силы регулярно предпринимают попытки обстрела российской территории и иногда это, к сожалению, удается. Так 30 декабря 2023 года ВСУ нанесли коварный и массированный ракетный удар по мирному Белгороду в самый центр города. Это привело к печальным последствиям и стало причиной ассиметричного ответа, вылившегося в удары по всей территории Украины. Однако появилась информация, что в это же время, когда наши силы ПВО отражали украинскую ракетную атаку, границу РФ попыталась пересечь группировка противника численностью до роты при поддержке легкой бронетехники повышенной проходимостью.

В радиоэфире одной из российских станций военный корреспондент Сладков поделился данными про попытку украинских военных 30 декабря прошлого года пересечь государственную границу нашей страны. Численность вражеских солдат достигала роты и использовала легкую бронетехнику с установленными пулеметами. Сладков рассказал, что атака отражалась всеми доступными способами и имеющимися под рукой силами. В результате украинская группировка была рассеяна, а вся техника – уничтожена. К сожалению, Сладков не поделился информацией из каких источников поступила столь важные сведения.

реклама

По сети давно курсировали слухи, что украинская разведка искала способы устроить акцию в одном из мирных городов России с целью, как они выражаются, показать, что «достать можно всех». Однако у неудачной попытки прорваться к Белгороду имеется более важная причина, а именно снизить информационный шум вокруг Авдеевки и Марьинки. Кроме того, это можно было бы подать во внутреннем эфире, как масштабную победу ВСУ, которых так сегодня не хватает киевской власти. Чем-то ситуация напоминает аналогичную после взятия Бахмута, когда с целью сбить шумиху ВСУ нанесли удар с помощью предателей по той же Белгородской области с заходом ДРГ и бронетехника в нашу страну.