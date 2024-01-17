Аналогов с подобной точностью пока не существует.

Ученые из уральского университета представили миру устройство, способное измерять температуру с минимальной погрешностью, возможной на данный момент. Главным качеством термометра стала невероятная автономность и возможность оставлять его без технического обслуживания на длительный срок, заявляют сотрудники ЮУрГУ.

"В промышленном оборудовании для измерения температуры чаще всего используют несколько видов термометров. К их числу относят термический преобразователь (термопара), термистр и термосопротивление" - объясняет старший научный сотрудник Владимир Живулин.

реклама

Подобные технические приборы быстро «стареют», то есть начинают сбиваться и отклоняться от положенной погрешности на 5 или даже 15 градусов. Для того чтобы настроить термометры, специалистам необходимо по определенному графику вынимать сенсор и калибровать его. В университетских лабораториях это происходит один раз в полгода, а на больших промышленных заводах - после любого технологического процесса, поделился ученый.

Такую процедуру можно осуществить, находясь в условиях предприятия, но существуют ситуации, когда обслуживание приборов просто невозможно. Например, в космосе такое оборудование находится на спутниках и тоже периодически нуждается в ремонте.

Владимир Живулин отмечает, что до сегодняшнего дня проблему решали с помощью крайне тяжелых и ресурсозатратных методов, вроде многократного увеличения числа приборов. Но при опасных производствах, по словам ученого, возможны чрезвычайные ситуации, когда все приборы ломаются одновременно и передают ложные данные.

Как раз для решения подобной проблемы ученые Южно-Уральского государственного университета создали специальный прибор, который умеет проверять свои показатели после каждого изменения и подстраиваться под эталон.

Все в разработке термометра, от подбора материала до принципа работы - было спроектировано и собрано в университете. Первая модель полностью готова и тестируется в лаборатории.

Всего один подобный прибор существует на мировом рынке, говорит Владимир Живулин, его производят в Германии. Но он проигрывает российской разработке по всем параметрам. У нашего сенсора есть возможность проводить калибровку по пяти эталонам сразу, а у иностранной версии допускается только по одному. Также есть существенная разница в температурных диапазонах, в которых могут работать термометры. Уральский датчик продолжает функционировать от 0 до 800 градусов, в то время как германский аналог выдерживает от 0 до 200.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Огромным плюсом, по мнению ученых, является возможность воспроизводить весь процесс создания прибора без участия иностранных компаний.