Уже 12 января стали поступать сообщения что ряд стран НАТО, а именно США, Великобритания и Канада, нанесли ракетный удар по военным объектам военной инфраструктуры йеменских хуситов. Сообщается про более чем 100 выпущенных по целям ракет разного класса и в том числе запускаемых с боевых самолетов. На этом фоне появились сообщения про потерю сразу 2-х западных истребителей, которые были сбиты силами ПВО йеменцев. Что интересно, звучат заявления, что одна из машин оказалась подбита ПЗРК «Стингер» американского же производства.

Западная группировка военных кораблей указанных выше стран с санкции президента США Джо Байдена провела массированный ракетный удар по военным объектам хуситов в Йемене. Причиной называют действия группировки, которые приводят к ухудшению логистики в Красном море. Напомним, что хуситы активно поддерживают палестинское движение ХАМАС и помогают им, нарушая израильскую логистику. Это привело к снижению темпа поставок вооружения Армии обороны Израиля и очень не понравилось Соединенным штатам.

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Что касается уничтоженных самолетов западной коалиции, то у хуситов имеются на вооружение старые советские зенитно-ракетные комплексы, оставшиеся от йеменской армии. Также Иран активно передавал ЗРК своим «прокси», с целью их усиления. Однако никто не знает каким именно образом к хуситам опали американские ПЗРК «Стингер». Есть ряд предположений, что это трофеи, но правдивее всего выглядит версия, что комплексы появились у хуситов из Украины. Ни для кого не секрет, что киевские власти весьма вольно распоряжаются переданной им военной помощью и уже не раз мелькали новости, что Киев перепродает вооружение на черном рынке. В любом случае наличие современных ПЗРК оказалось неприятным сюрпризом для нападающих и привело к гибели боевой машины.