Огнем было охвачено несколько десятков тысяч квадратных метров. Никто не пострадал

Ранним утром 13 января в Санкт-Петербурге загорелся склад крупного интернет-магазина Wildberries. Из видео, выложенного в сеть сотрудниками, стало понятно, что возгорание произошло на верхнем этаже здания, где происходит сортировка товара. Горели товар, стены, огонь быстро распространялся, захватывая все большую площадь соседних помещений и переходя на крышу.

Все сотрудники успели эвакуироваться. При эвакуации к зданию горевшего склада подъезжали автобусы для более быстрой и безопасной эвакуации служащих. По отчету руководства Wildberries в здании находилось более 1000 человек, из них погибших и пострадавших нет, в скорую помощь никто из них не обратился.

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Пожар предотвратили во второй половине дня. Его площадь составила около 7 000 квадратных метров. Пожарные бригады, которые прибыли для борьбы с огнем, присвоили ему 5 степень сложности.

Огонь распространялся с большой скоростью и вскоре дым было видно со всех соседних районов города. Многие пассажиры, вылетевшие из Пулково, снимали на телефоны поднимавшиеся клубы черного дыма, который покрывал несколько десятков километров вокруг очага возгорания. После локализации пожара на место выехали эксперты, чтобы взять пробы воздуха на наличие токсичных веществ. Но жалоб от жителей близлежащих районов на дым и наличие токсичных веществ в воздухе не поступало.

Выгорело около 70% здания. МЧС предотвратили переход огня на соседние склады и парковку, которые находились поблизости. Все еще идет разбор завалов и проливка.

Первой возможной причиной пожара в сети предположили взрыв газового баллона, но МЧС не озвучил официальной версии. Полиция будет рассматривать и версию поджога. Но пока предварительная версия — неисправность проводки.

Председатель СК Александр Быстрыкин распорядился завести уголовное дело по статье злоупотребление полномочиями, исходя из поступившей информации об отсутствии разрешения от пожарных на ввод в эксплуатацию здания, которую в свою очередь опровергла дирекция Wildberries.

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На данный момент руководство интернет-площадки пообещало вернуть денежные средства покупателям, чей товар находился на сгоревшем складе и с 15 января начать компенсировать убытки поставщикам. Также планируется в ближайшие две недели найти новое помещение под склад на территории Санкт-Петербурга. По предварительным данным сумма ущерба доходит до 15 миллиардов рублей.