Бонуччи, к слову, является чемпионом Европы

Девятнадцатикратный чемпион турецкого первенства, стамбульский клуб Фенербахче, оповестил футбольную общественность, что ряды коллектива пополнит итальянский защитник, некогда бравший с родной сборной трофей Чемпионата Европы, Леонардо Бонуччи.

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36-летний уроженец Витербо провел долгое время на просторах родины, где успел побывать в таких известных командах как туринский Ювентус и Милан. Однако перед переездом в турецкий чемпионат, ему довелось быть защитником берлинского Униона, который данный игровой год проваливает целиком и полностью.

Подробности контрактного соглашения между футболистом и клубом пока неизвестны, но тем не менее, до конца нынешнего сезона Леонардо Бонуччи будет представлять цвета "Желтых Канареек". В продолжении данной темы необходимо отметить, что лидер турецкого чемпионата пришел к соглашению и с представителем сборной Боснии и Герцеговины, Раде Круничем.

Полузащитник представлял итальянский клуб Милан, с которым футболист стал обладателем Серии А. И хотя его контракт истекает в 2025 году, представители турецкой стороны заявили, что боснийский специалист в скором времени прибудет в Стамбул, чтобы его обследовали врачи Фенербахче.

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Надо напомнить, что на данный момент Фенербахче является лидером чемпионата Турции, а также самым результативным коллективом внутреннего первенства. 56 голов за 19 туров, и в этом показателе подопечные Картала опережают ближайшего преследователя на целых 20 пунктов.