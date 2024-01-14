Пока что на сайте размещена информация о 39 заповедных территориях

11 января президент Владимир Путин объявил, что запущен познавательный ресурс nature.kremlin.ru, тематически приуроченный ко Дню заповедников и национальных парков. Наряду с этим глава РФ поздравил защитников окружающей среды, экологов и всех других специалистов, чья профессиональная деятельность касается природоохранной территории.

По словам президента, за последние десятилетия было накоплено множество фото- и видеоматериалов о заповедных зонах. Их общая площадь составляет около 13% территории государства. В этом направлении Россия признана мировым лидером.

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Люди, которые интересуются красотой первозданной флоры и фауны, теперь могут ознакомиться с информацией на открывшемся ресурсе. Владимир Путин во вступительной статье акцентируется, что всему народу следует ответственно подойти к защите бесценного достояние и сберечь его для потомков.

Разделы сайта изобилуют подробностями об ареалах обитания и численности животных, особенностях экосистем, а также историческими заметками о заповедниках. Главными ценностями виртуальной платформы являются дневные и ночные видеофрагменты охоты, купания и кормления зверей, уникальные кадры птиц и млекопитающих, отснятые опытными учеными.

Энтузиасты получат представление о том, каким образом функционируют заповедные зоны, и смогут взять на карандаш предложенные туристические маршруты по равнинам, лесной местности и высокогорным ландшафтам. Лично почтить вниманием Кавказский заповедник, Сочинский национальный парк, «Убсунурскую котловину» и другие удивительные уголки разрешено в сопровождении квалифицированного гида. Сообщается, что кроме пеших прогулок предусмотрены и более динамичные экскурсии, предполагающие, в частности, поездки на снегоходах.

Одна из страниц целиком посвящена программам президента по защите вымирающих видов животных: дальневосточного леопарда, белухи, белого медведя, амурского тигра и ирбиса. Кроме прочего, на сайте есть карта заповедников, а отдельным пунктом значится раздел новостей.

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Пока что nature.kremlin.ru содержит сведения о 39 заповедных территориях и 100 видах животных. На ресурсе опубликовано примерно 3000 фотографий и свыше 2500 видеозаписей. Информация на сайте будет регулярно обновляться.