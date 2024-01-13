И это слова диетолога «Аль-Насра».

Известный португальский футболист Криштиану Роналду популярен тем, что относится к своему здоровому образу жизни серьезно, и это не смог проигнорировать даже персонал футбольного клуба Аль-Наср, где собственно и работает на данный момент нападающий.

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Как заявил Хосе Блеза, отвечающий за питание футболистов, Роналду как следил за собой в раннем возрасте, так и продолжает это делать до сих пор, и каждый уважающий себя спортсмен просто обязан брать пример с великого футболиста. Также диетолог заметил, что такой профессионализм, Криштиану прививает и молодому поколению, ведь многие мальчишки обращают внимание на своего кумира, и подражают ему.

Как пестрят новостные источники, рацион португальского футболиста насыщен, и к примеру, авокадо, вареные яйца, морепродукты, а также правильное употребление каждого продукта, у него в почете.Роналду не приветствует нездоровую пищу, и относится отрицательно к газированным напиткам, а также продуктам, содержащим сахар. И к слову говоря, из-за этого партнеры по команде, нередко стеснялись при известном одноклубнике появиться с чем-то вредным.

Тот же Джейдон Санчо, который не отличается дисциплиной, восхищался португальцем и брал разные советы у старшего товарища по вопросам питания и вообще ежедневного расписания.

Стоит напомнить, что чемпион Европы, а также пятикратный обладатель Лиги Чемпионов, переехал в Саудовскую Аравию в 2023 году, и на данный момент смог отличиться за команду 38-мь раз за 44 матча.

А в общей же сложности Криштиану Роналду отработал в своей карьере в 993 встречах, и смог реализовать целых 739-ть моментов.

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