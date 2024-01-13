А ведь это один из самых продуктивных тренеров в мире.

По сообщениям авторитетного итальянского источника, руководители столичного клуба Рома, до сих пор не связывались с главным тренером команды, чтобы обговорить с Жозе Моуриньо новое контрактное соглашение. Как стало известно, уже грядущим летом португальский наставник может оставить свой пост, если с ним не будет продлен контракт.

С римской командой Моуриньо сумел заработать трофей Лиги Конференций УЕФА, а также побывать в финале другого еврокубкового турнира под названием Лига Европы УЕФА.

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Португалец знаком футбольной общественности не только как хороший специалист, но и своим буйным характером. Его нередко удаляли с матчей, выписывали штрафные санкции и дисквалификации, и даже имел место случай угроз со стороны Жозе в адрес рефери Энтони Тейлора, который по мнению Моуриньо был не справедлив к его подопечным на поле. Португальский наставник ожидал бригаду судей на парковке, где в очень грубой форме высказался о всей работе рефери, о нем самом, и даже имел наглость посягнуть на самое святое, семью. Естественно, соответствующая организация отреагировала, и отстранила португальского тренера на четыре матча в еврокубках, однако от этого Жозе не стал менее сдержанным, и также продолжал будоражить публику своим одиозным поведением.

Так или иначе, а Жозе Моуриньо есть и остается одним из самых продуктивных тренеров в футбольном мире, и работая в таких известных клубах как Порту, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Челси, Интер и даже Реал Мадрид, доказывал свою состоятельность в каждом из этих коллективов.

В общей сложности в активе специалиста 27 трофеев, из которых сразу два титула самых престижных на просторах Европы - Лига Чемпионов УЕФА. Моуриньо становился чемпионом сразу в нескольких странах - Португалия, Англия, Италия и Испания.

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И помимо всего прочего, имел немало личных достижений, в том числе заслуживал звания тренера года сразу в четырех государствах, а также португальца признавали лучшим в сезоне такие авторитетные футбольные ассоциации как УЕФА и ФИФА.