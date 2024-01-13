Украинская молодежь спешно покидают страну.

С момента начала военной спецоперации украинские граждане призывного возраста стремительно покидают страну с банальной целью – не попасть в ряды ВСУ. При этом за первыми волнами бегущих идут новые, после каждого нового принятого закона по мобилизации в котором расширяются рамки попадающих под призыв. На этом фоне в британской газете The Times вышла большая статья, в которой рассказывается, как именно украинские мужчины и женщины покидают родину и прячутся от армии на чужбине. Более того там были озвучены цены на услуги по уклонению от военной службы, и они не то, чтобы очень маленькие.

Английская газета «Таймс» выпустила на своих страницах статью про украинских уклонистов, которые прячутся от тотальной мобилизации за границей. Английские журналисты пишут, что граждане вынуждены прибегать к услугам мутных личностей, которые помогают пересечь границу, снабжают поддельными документами и даже служат проводниками по западным лесам. Эти нескромные дельцы почти в открытую рекламируют свои услуги на популярных площадках и просят за них от 3,5 до 5 тысяч американских долларов. При этом официальная киевская власть не то, чтобы активно с ними борется, но учитывая ее, власти, коррумпированность — это неудивительно.

Сейчас народные депутаты Верховной Рады Украины активно обсуждают новый законопроект по мобилизации и это только подстегивает граждан покидать страну. По данным с западноукраинских погранпереходов почти 6000 потенциальных новобранцев покидает пределы государства и растворяется в других странах. На этом фоне проходят заявления высших