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«Количество артиллерийских ударов снизилось на 90%»: очередное мнение эксперта
На германском телевидении прозвучали слова военного эксперта

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Бои высокой интенсивности на линии боевого соприкосновения и не думают утихать. Русская ария упорно двигается вперед, заставляя ВСУ отступать с занятых позиций или нести большие потери в попытке отстоять ключевые населенные пункты. На этом фоне запад не перестает рассказывать, что киевская армия испытывает жесткую нехватку артиллерийских снарядов и украинские СМИ это только подтверждают, публикуя высказывания высшего командования и военных аналитиков. Немецкий аналитик и журналист Гуидо Шмидткезаявил в эфире немецкого телевидения, что украинские военные вынуждены сократить использование артиллерии почти на 90 процентов по сравнению с летом прошлого года.

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В эфире телевизионного канала Welt немецкий аналитик Гуидо Шмидтке поделился неутешительными для Вооруженных сил Украины данными. Дело в том, что немецкий журналист, рассказал про снижение использования ВСУ артиллерии. С его слов выходит, что украинцы испытывают серьезный снарядный голод и нуждаются в поставках, так как оставшиеся боеприпасы подходят к концу. И это на фоне переданных Германией почти 20 тысяч снарядов в конце прошлого года. Также Гуидо Шмидтке утверждает, что немцы не бросят украинских товарищей и в 2024 году количество переданных снарядов увеличится, но насколько это поможет остается загадкой.

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Напомним, что совсем недавно один из французских военных экспертов также заявлял про снижение темпа использования ВСУ артиллерии почти на 90 процентов. Создается впечатление, что западные аналитики узнают новости друг от друга. В любом случае британцы уже нашли новый источник 155-мм снарядов для украинской армии и уже ведут переговоры с Японией по их передаче. Тут опять будет работать схема, как с Южной Кореей. Сначала снаряды пойдут в Англию, а затем оттуда непосредственно на Украину.

#сво #всу
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