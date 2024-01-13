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g1tarist
Испанская гуманитарная организация передаст ВСУ партию бронированных медицинских машин
Созданы машины на базе БТР BMR-600

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Русская армия продолжает упорно перемалывать на металлолом украинскую бронетехнику, которую киевские войска упорно бросают в попытке остановить продвижение ВС РФ. В ход идет все, что может произвести и отремонтировать Украина, а также все те «подарки», переданные западными и не только странами.

Однако запасы бронетехники стремительно истощаются и на этом фоне все реже звучат сообщения, что страны Европы передали ВСУ что-то новое. Испанская гуманитарная организация AECID решила порадовать киевскую власть и подготовила к передаче партию бронемашин BMR-600, произведённых Испанией еще в конце 1970-х годов и до этого момента хранящихся на складах.

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Стоит отметить, что AECID передает не просто расконсервированные бронемашины, а их модернизированный вариант. Партия BMR-600 переделана подрядчиком в эвакуационные транспортные средства. В их десантном отсеке разместили медицинское оборудование и реанимационный блок. При этом организация называет эти машины, как предназначенные для эвакуации гражданского населения. И вроде бы Киев должен радоваться новому подарку от западных партнеров, но есть очень немаловажный нюанс и заключается он в количестве партии. Щедрые испанские благотворители подготовили сразу 2 подобные машины для передачи ВСУ.

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Тут сразу возникает вопрос о том, как именно их будет использовать украинское командование. Все-таки техника получилась довольно специфическая, но при этом не обладает серьезной защитой. Хотя сами испанцы называют BMR-600 машиной средней защищенности, но в современных реалиях ее броня штука довольно спорная. Однако, несмотря на такую малую партию, не стоит радоваться. Те же японцы пообещали еще в конце прошлого года поставить очень много вездеходов и легкой бронетехники, так что ВСУ не останется без транспорта.

#сво #всу
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