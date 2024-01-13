Линия фронта расширилась к югу от Георгиевки

С 2014 года Марьинка была на слуху граждан, следящих за событиями на Украине и в декабре прошлого года этот населенный пункт стал причиной разговора между президентом РФ Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Дело в том, что глава МО РФ сообщал Владимиру Владимировичу хорошую новость о полном взятии Марьинки под полный контроль русской армии и начало дальнейших наступательных действий.

Уже тогда эксперты начали прогнозировать дальнейшее продвижение русских по направлению к Угледару на юг или в сторону Авдеевки, но командование ВС РФ решило поступить несколько иначе и направило наступление на запад в сторону Курахово.

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В настоящий момент (11 января 2024 года) русские войска ведут активные наступательные действия к западу от Марьинки и пытаются взять под контроль Георгиевку, которая перекрывает важную дорогу на Курахово. Сначала войска РФ попробовали взять Георгиевку с наскока, но лобовая атака оказалась неудачной и было решено действовать немного по-другому. Населенный пункт начали окружать с двух сторон, беря укрепления ВСУ в клещи и охват постепенно расширяется. Причем войска двигаются не только в западном направлении, но и на юг в сторону поселка Победа и Константиновка.

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Таким образом на южном фланге Геогиевки идет стремительно расширение фронта нашими войсками. При этом по засевшим в городке войскам киевской власти продолжает работать артиллерия и авиация. Однако командование ВСУ видимо считает, что им не удастся удержать этот населенный пункт, так как в Курахово уже начали возводить укрепления, предназначенные для дальнейшего сдерживания ВС РФ. Что интересно к месту событий украинцы уже направляют подкрепления из резервов, и русские тем самым отвлекают внимание противника от более важного направления, а именно от Авдеевки.