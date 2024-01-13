Отечественный градостроительный симулятор создается на движке UE5

Команда программистов из Донского государственного технического университета (ДГТУ), расположенного в Ростове-на-Дону, объявила о старте работ по разработке российской версии SimCity. SimCity — это всемирно известный градостроительный симулятор, в котором игрок создаёт и развивает свой город, решает различные проблемы, связанные с инфраструктурой, населением и другими аспектами. Основной целью является создание процветающего и счастливого города с учётом различных факторов и испытаний.

Пока известно о том, что проект будет основан на Unreal Engine 5. Кроме того, игра будет доступна на VK Play, Steam и Epic Games бесплатно, однако в нее будут включена и возможность совершать внутриигровые покупки. Основной изюминкой будущего симулятора является то, что он «поддерживает традиционные семейные ценности».

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Первые «сырые» версии проекта обещают показать уже летом, через полгода. На данном этапе разработки уже создана определенная модель-прототип. Согласно модели, помимо непосредственно градостроительства игрок сможет контролировать и жителей города. У каждого персонажа будут собственные показатели таких характеристик, как пол, образование, возраст и здоровье.

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Игрок должен будет уделять особое внимание образовательной инфраструктуре своего города: строить школы и университеты. Чем образованнее будут жители города, тем успешнее и эффективнее будет управление городов. Словом, краеугольным камнем игры будет не что-либо еще, а именно общество.