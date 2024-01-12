Большинство экспертов утверждает, что изменение никак не повлияет на производительность.

Недавно в Госдуму поступил законопроект от члена Совета Федерации Айрата Гибатдинова, в котором говориться о новом графике для российских трудящихся. В проекте содержится программа по уменьшению последнего рабочего дня (пятницы) и дня перед праздниками на час.

Рабочая неделя при таком варианте сократится и будет длиться 39 часов, вместо привычных 40. По словам чиновника, такие меры продиктованы необходимостью модернизации труда в условиях санкций и затрат на участие России в СВО.

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Но изменение поможет далеко не всем сотрудникам. Увеличение производительности труда с большей вероятностью можно достичь более действенными и проверенными методами - поднятием зарплаты, дополнительным вознаграждением в виде премии, изменением графика на более удобный для работника и повышением квалификации, утверждает Мария Лопатина - эксперт в области прогноза и социального анализа.

Из-за принудительного характера изменений увеличатся расходы работодателей в сферах труда, где есть четкие требования по рабочему времени, например, в продажах или добыче полезных ископаемых. По данным исследований, большим стимулом для рабочего станет перевод на гибкий график. Хотя и в этом случае все не так просто, потому что есть множество видов работ, требующих постоянного присутствия на рабочем месте, считает Мария.

Более эффективным методом для повышения производительности труда, по мнению эксперта, является обучение работников новым навыкам, получение дополнительного профессионального образования. Также возможен противоположный вариант - увеличение рабочего времени. На данный момент при уменьшении числа трудоспособного населения и кадровом голоде в России шансы принятия подобного законопроекта крайне низки.

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На данную проблему обратила внимание Анна Евсюкова, эксперт из центра развития карьеры РАНХиГС. Она согласилась с Марией о невозможности принятия законопроекта при подобных условиях и советует работодателям обратить внимание на дополнительные мероприятия для коллектива. Чтобы у сотрудников была мотивация на продуктивную работу, следует ввести нематериальные поощрения. Это может быть бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий.