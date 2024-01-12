Возможные последствия - это народный бунт.

Украинская Верховная Рада продолжает сотрясаться от жарких дебатов по поводу нового закона о тотальной мобилизации, который предложило правительство страны для пополнения радов ВСУ «мобилизационным ресурсом». Такие жаркие дебаты приводят к тому, что еще больше украинских мужчин стремятся покинуть родину и скрыться от призыва в соседних странах. На этом фоне прозвучало мнение политического аналитики из Украины и бывшего помощника Кучмы Олега Соскина про возможность восстания граждан против власти с целью свержения Зеленского и заключения мира с Россией.

Эксперт Соскин высказался, что принятие нового закона о тотальной мобилизации может привести не только у усиления эмиграции из страны, но и создать почву для народного восстания против киевской власти. Со слов аналитика выходит, что осевшие в ближайших странах украинские мужчины способны организовать нечто вроде еще одного правительства в изгнании и попытаться совершить на Украине госпереворот. Основной целью станет устранение Зеленского и его клики из власти, а также заключение мирного договора с Москвой. При этом бывший политик не упоминает украинских женщин, которые, согласно новому закону, также попадут под мобилизации и отправятся на фронт.

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Высказывание Олега Соскина звучит, мягко говоря, странно, так как сбежавшие из Украины граждане вряд ли так уж сильно настроены на консолидацию. К тому же экс-политик упоминал только украинцев, осевших на территориях Румынии, Польши, Молдавии и тому подобных стран. Видимо сбежавших от войны в Россию аналитик вообще не воспринимает в своих расчетах. Вдобавок для создания подобной организации необходимы деньги и нельзя просто взять и создать народное движение, способное свергать правительство только на одной силе желания.