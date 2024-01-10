Всему виной нехватка боеприпасов

Все больше западных военных экспертов и отставных военных высказываются в различных изданиях на тему нехватки боеприпасов у украинской армии. В частности, активно обсуждают снижение поставок странами Европы и США артиллерийских снарядов, которые так необходимы ВСУ. По их словам, выходит, что именно этот фактор повлиял на переход русской армии к более активным боевым действиям и теперь киевские военные несут большие потери и отступают с занятых территорий.

Такого же мнения придерживается бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес, являющийся ярым русофобом и сторонником самых жестких мер по отношению к Российской Федерации.

реклама

Со слов бывшего генерала выходит, что из-за нежелания западных стран повышать темпы производства снарядов может произойти страшное, а именно русские смогут еще дальше продвинуться по украинской территории. Бен Ходжес заявил, что на некоторых участках ЛБС интенсивность артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ снизилась почти на 90% и некоторые командиры не знают, как им поступать в случае русских атак. Также генерал поделился опасениями, что если страны НАТО не одумаются, то Украина не только не сможет вернуть свои территории, но и потеряет новые.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Высказывания экс-генерала Бена Ходжеса по поводу проблем Украины со снарядами не являются уникальными. Уже не раз проскальзывали сообщения с мест событий, что украинские военные предпочитают экономить снаряды и не тратить их до последнего. От командования ВСУ приходят приказы использовать артиллерию только в самых крайних случаях. Например, если ситуация сложится так, что русская армия прорвала участок фронта или есть такая угроза.