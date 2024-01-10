Ваш Айфон станет похож на Blackberry.

Инновационный гаджет Clicks – это чехол из силикона с клавиатурой, который подключается напрямую к iPhone. Так смартфон становится похож на телефон другого производителя – Blackberry. Необычный чехол нужно надеть на устройство, а клавиатуру необходимо подключить через Lightning или USB Type-C – разработчики представили оба варианта. При этом заряд батареи, как обещают создатели гаджета, будет расходоваться лишь ненамного.

Разработка может выделиться на фоне Bluetooth-клавиатур, давно существующих на рынке в различных вариациях. В первую очередь, это отсутствие необходимости заряжать устройство, освобождение дополнительного пространства на экране, эстетическая аккуратность и приятный глазу вид, удобство и эргономичность в использовании.

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Clicks даже может похвастаться подсветкой – конечно, ее можно отключить при желании. Предусматривается и наличие «горячих клавиш», что позволит облегчить использование телефона в целом. Предварительная стоимость девайса – от $139. Начало продаж обозначается уже в следующем месяце. Подсоединить гаджет можно будет только к тем моделям «яблока», которые являются актуальными на сегодняшний день.