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g1tarist
За поездку в экстремальных условиях пассажиры получат компенсацию от РЖД
Поезд ехал при минус 30 без отопления внутри вагонов.

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Во время рейса из Самары в Санкт-Петербург людям пришлось находиться всю ночь при 30-градусном морозе, потому что сломалась отопительная система поезда. Из-за перепада температуры окна вагонов покрылись ледяной коркой. Починить поломку смогли только к утру.

На жалобы от пассажиров управляющий поездом не стал отрицать проблему, но не предпринял никаких мер по ее решению, заявляют пассажиры в телеграм-каналах новостных изданий. Им не принесли ничего, что могло бы помочь проще перенести холод и что выдают в таких случаях проводники - чай и теплые одеяла.

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Компания признала свою ошибку по нарушению температурного режима и пообещала возместить моральный ущерб пассажирам, оказавшимся в экстремальной ситуации. В скором времени на электронные счета пострадавших будет начислена компенсация в виде 7000 баллов, которые можно потратить на другие более комфортные поездки по стране.

Представители РЖД принесли официальные извинения за неудобства перед людьми и сказали, что проведут ряд проверок по подобным сообщениям, чтобы предотвратить повторения событий.

Опасения представителей железнодорожных служб не являются беспочвенными. Это уже не первый случай, когда люди попадают в неприятные ситуации из-за погодных условий в новом году. Практически несколько дней назад (5 января) во время рейса Санкт-Петербург - Смоленск произошла похожая ситуация. Только в поезде помимо низкой температуры всю поездку (а она длилась порядка 16 часов) не работал туалет. «В связи с холодной погодой замерзли трубы, проводники пытались их отогреть, но безуспешно», - сообщает о поездке недовольная пассажирка.

Данные ситуации стали возникать чаще, потому что погодные условия нестабильные, комментирует Павел Иванкин, специалист в области железнодорожного транспорта. По его мнению, когда держалась постоянная отрицательная температура и лежал снег, было значительно проще бороться с поломками. Рейсы отправлялись в обычном режиме, а сезонные работы проходили по графику. Все работало по отточенному плану. А в нынешних реалиях тяжело подстраиваться под погоду, когда еще в конце года на термометре положительные значения, но уже через несколько часов - сильный минус. Тогда техника и не выдерживает.

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Также специалист отмечает, что, вероятно, поломки станут происходить чаще из-за невозможности обслуживания и приобретения импортных запчастей. Таким образом, санкции затронули и отечественные железные дороги.

#ржд #экстрим
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