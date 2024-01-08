Французские аналитики подсчитали поставки истребителей.

С самого начала российской спецоперации одну из ключевых ролей играет авиация, которая обеспечивает решительное преимущество в воздухе и резко повышает успех оборонительных и наступательных действий нашей армии. При этом стоит отметить, что за последние 2 года наблюдались и потери среди военных самолетов ВКС РФ, которые наш ВПК с успехом компенсировал и даже начал работать в плюс. Про это сообщает французская газета «Мета-Дефенс», которая провела подсчет потерянных русских самолетов и количество выпущенных заводами машин.

Автор французского издания утверждает, что за все время проведения военной специальной операции наша армия потеряла от 60 до 100 самолетов. Правда при этом в материале не приводятся источники из которых журналист черпал эти интересные сведения. Возможно, он ориентировался на русских информационные порталы, а возможно смотрел только в украинскую сторону. При этом автор заявляет, что несмотря на такие потери русский ВПК не только восстановил численность машин, но и превысил их довоенное количество. В этом он ориентировался уже на русские источники, которые находились в открытом доступе. Речь идет о публикация в русских СМИ про передачу готовых военных самолетов в армию.

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Что интересно, французский журналист даже подсчитал примерное количество переданных в армию самолетов. Их оказалось всего 24 штуки, так как он предполагал, что каждая переданная партия состоит всего из двух истребителей. По этой математике вышло, что наш ВПК смог покрыть потери 2023 года и это при том, что часть сообщений касалась истребителей 5-го поколения.