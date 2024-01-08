Полковник в отставке Пер Йонг оценил ситуацию.

В конце сентября 2023 года начали появляться сообщения про нехватку у киевских вооруженных сил банальный 155-мм артиллерийских снарядов. Тогда рассказывали истории про запас боеприпасов на 2 – 3 месяца активной войны. Потом появились новости про начало экономии снарядов на второстепенных для ВСУ направлениях и запрет работы артиллерии оп незначительным целям. Сегодня в интернете появилось сообщение французского аналитика и полковника в отставке Пера Йонга, который рассказал про запас вообще всех боеприпасов на Украине и выходит, что их осталось на 1 – 1,5 месяца.

Французский военный эксперт Пер Йонг сопоставил разрозненные факты и пришел к выводу, что ВСУ к середине февраля не сможет вести боевые действия из-за истощения боеприпасов. Причем речь идет не только про артиллерийские снаряды, но и про всё остальное. В том числе, патроны к обычному стрелковому оружию. Военный эксперт предсказывает, что если ВСУ не сможет стабилизировать обстановку на фронте, то это может привести к серьезным провалам и возможным прорывам русских войск. При этом Пер Йонг отмечает, что командование ВСУ пытается это сделать изо всех имеющихся сил, но у ним это не особо получается из-за морального истощения и опять-таки нехватки боеприпасов.

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Также французский аналитик думает, что подобная ситуация сложилась из-за нескольких факторов, одним из которых стал неправильный расход имеющихся ресурсов. Другой же фактор – это снижение поставок из стран Запада, как финансовых, так и в виде товаров военного назначения.