Новый миллиардер пока не пришел за выигрышем.

Житель Тюмени, выигравший один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото» уже неделю не приходит за денежным призом. Это главный приз, разыгрывавшийся в новогоднем тираже, организованном компанией «Столото», которая является крупнейшим распространителем государственных лотерей России.

Представители компании-организатора сообщают, что выигрышный лотерейный билет входил в подарочный набор, проданный в тюменском ТЦ «Дарина» неизвестному лицу и возможно, что обладатель призового билета до настоящего времени не знает о пришедшей удаче. В связи с тем, что в этот раз разыгрывались и другие крупные суммы, за которыми так же не спешат приходить счастливчики, в компании призывают обладателей проверить все имеющиеся на руках лотерейные билеты.

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Как стало известно, таинственный житель Тюмени является уже третьим лотерейным миллиардером «Русского лото». Первой обладательницей лотерейного миллиарда в 2020 году стала пенсионерка из Подмосковья Надежда Бартош, также купившая счастливый билет накануне Нового года. Вторым оказался нижегородский автослесарь Александр Земсков, победивший в Новогоднем розыгрыше 2022 года.

Такие крупные призы стали возможными благодаря крупнейшей российской лотерее «Русское лото», почти 30 лет организовывающей проведение государственных лотерей под эгидой Министерства спорта, которое и гарантирует обязательную выплату всех выигрышей лотереи, а за соблюдением правил строго следит тиражная комиссия и независимые арбитры. Победители-миллиардеры получают не всю сумму выигрыша, а только 850 миллионов рублей, поскольку должны заплатить налог. Тем не менее, полученный выигрыш все равно является баснословной суммой.

В прошедший новогодний розыгрыш в качестве призов разыгрывалось 2,7 миллиарда рублей, из них один миллиард ожидает победителя из Тюмени, а остальные распределены между другими призерами, 87 из которых стали миллионерами, а тысячи участников получили призы поменьше.

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Не все деньги, полученные от проведения лотереи направляются в призовой фонд, а только половина. Остальные денежные средства направляются на развитие Российского спорта и перечисляются в бюджет. Как сообщается, у счастливого жителя Тюмени есть приблизительно три месяца, чтобы заявить права на выигрыш, в противном случае вся сумма уйдет в бюджет.