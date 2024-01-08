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Лукашенко встретился с первыми женщинами-космонавтами из Беларуси
Встреча прошла в дружеской обстановке и с юмором.

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Президент провел встречу с женщинами-космонавтами, которые завершают подготовку к полету на международную космическую станцию (МКС) и станут первыми женщинами из Беларуси, вышедшими за пределы орбиты нашей планеты. Для столь важных гостей встреча была организована в главной приемной президента - Дворце Независимости, куда приехали будущие участницы полета Марина Василевская и ее дублер Анастасия Ленкова, отмечает издание Sputnik Беларусь.

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По данным издания, Александр Лукашенко организовал теплую встречу: пожелал удачного полета, поздравил девушек с наступившими праздниками, вручил цветы и именные наручные часы, с установленным на них белорусским временем. «Вдруг время перепутаете», - пошутил президент страны.

Глава государства в такой же манере поинтересовался, не передумали ли участницы лететь на МКС. Марина и Анастасия твердо заявили, что отказываться не собираются, будут по-прежнему усиленно готовиться и ждать даты полета, которая назначена на этот год.

Девушки также отметили, что хоть подготовка у обеих происходит по одной программе, в космос полетит только одна Марина. Анастасия была выбрана для замены в качестве дублера на экстренные случаи. Лукашенко сказал им, чтобы они не беспокоились и не «ревновали», потому что из огромного количества претендентов выбрали именно их и в любом случае они «не пропадут».

После беседы с главой государства они поделились, что 8 января они возвращаются в Россию, чтобы продолжить занятия в центре по подготовки космонавтов, который находится в Звездном городке (Подмосковье). Там девушки продолжат свои обязательные тренировки и сдадут экзамены. После состоится финальная подготовка на космодроме Байконур, после которой они будут допущены к полету на МКС.

Марина Василевская, главная претендентка на полет отметила, что подготовка идет на высоком уровне, от женщин требуют много, но силы и боевой решимости им хватает. Во время тренировок время летит с «космической скоростью», и еще недавно они с Анастасией только прибыли в Звездный городок, а уже проходят последние этапы подготовки и ждут полет в марте 2024 года.

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На орбиту космонавты могут взять немного - всего лишь килограмм личных вещей, поэтому Марина возьмет лишь самое важное, а именно старое семейное фото, и три флага: родной страны, олимпийский и Академии наук.

#лукашенко
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