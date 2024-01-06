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Главком ВСУ и министр обороны Украины выступили перед ВРУ с комментариями о мобилизации
Комментарии были по поводу необходимости нового законопроекта мобилизации.

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Из-за необходимости в срочном порядке рассмотреть новый законопроект по мобилизации граждан Украины в ряды ВСУ, депутаты Верховной рады страны вышли с Рождественских каникул намного раньше. При этом профильный комитет народных депутатов уже рассмотрел предположительный проект и даже высказал первичное время. Однако при этом возник целый ряд вопросов по некоторым позициям, на которые дали свой комментарий, выступающие перед нардепами главком ВСУ Залужный и глава МОУ Умеров.

В ходе рассмотрения нового законопроекта по мобилизации украинская Верховная рада была несколько удивлена некоторыми позициями и методами набора рекрутов на службу. На что представители высшего военного состава страны заявили, что текущая ситуация требует жестоких мер и это нормально для страны, ведущий войну. Что касается самого законопроекта, то профильный комитет ВРУ скоро подготовит полноценный комментарий к нему и скорее всего его примут почти без проволочек.

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Также в ходе выступления Залужного и Умерова мелькали заявления, что если проект не принять в текущем виде, то скоро воевать будет просто некому. Напомним, что ВСУ регулярно теряет большое количество живой силы грузами «200» и «300», а новые рекруты набираются с большим трудом. При этом, как рассказал один из высших военных чинов ВСУ, на Украине полностью закончились добровольцы, готовые без принуждения вступить в ряды украинской армии.

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Пока точное не известно, какие именно будут внесены изменения в результате принятия нового законопроекта по мобилизации. Однако в своем ТГ-канала нардеп Безуглая слегка приоткрыла завесу тайны и заявила, что дело коснется расширения списка граждан, попадающим под мобилизацию. На фоне того, что в ряды ВСУ уже принимают психически больных и с тяжелыми формами разных болезней, сложно представить, что там ее за расширения.

#всу #вру
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