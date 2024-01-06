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g1tarist
Индия готовится к испытанию нового ПЗРК VSHORADS на основе русского комплекса «Игла-С»
Пока что армия и ВВС используют старые системы «Игла-1М» с 1989 года.

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Индия продолжает развивать собственные системы вооружения за счет копирования иностранных технологий. В прошлом году на базе нашей зенитной ракеты они создали зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия, а в январе 2024 года появилась информация про поступление на испытания ПЗРК VSHORADS, разработанный на основе русской «Иглы-С». Полноценные войсковые испытания нового комплекса планируются в конце весны текущего года, а пока проводятся доработки ПЗРК.

Согласно обнародованной в индийских источниках информации ПЗРК VSHORADS создан как комплекс сверхближнего радиуса действия и способен достать цель на высоте до 60 км. Про предельную дальность полета зенитной ракеты пока ничего не сообщается. Однако говориться, что новый ПЗРК будет лучше старого за счет улучшения инфракрасной головки самонаведения ракеты. Ока, ГСН, к слову, не охлаждаемая, что негативно влияет на точность прицеливания и поражения установленной цели. К разработке VSHORADS приложили руки инженеры из индийского DRDO, являющегося местным аналогом «Ростех».

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Как уже упоминалось выше за основу взяли русский ПЗРК «Стрела-С», которую индусы большой партией закупили в прошлом году. Это пока временное решение пока новый отечественный комплекс не пройдет все испытания. До этого индийская армия была оснащена также русским ПЗРК «Игла-1М», который использовался с конца 1980-х годов. Конкурс на создание нового ПЗРК начался в Индии аж в 2009 году и только к настоящему моменту и удалось создать нечто «своё». К слову, индусы закупили у РФ сто зенитных ракет и 48 пусковых установок к ним.

#игла-с #vshorads
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