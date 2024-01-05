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g1tarist
"Вооруженные силы РФ активизировались на юго-восточном направлении»: Украинские источники
Источники ссылаются на бригадного генерала.

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Некоторые участки линии боевого соприкосновения украинские высшие командиры считают относительно тихими и в меру безопасными. Один из таких районов находится на юго-востоке и, к изумлению местного командования ВСУ, там участились штурмовые операции, проводимые русской армией. Новость о резкой смене обстановке сообщили несколько украинских источников информации со ссылкой на командующего «Таврическим направлением» бригадного генерала ВСУ Александра Тарнавского.

Украинское командование привыкло, что на этом направлении шли в основном позиционные бои не самой большой интенсивности. Именно поэтому активизация русских войск стала для них неожиданностью. Согласно поступившей от генерала Тарнашевского информации русские увеличили вдвое количество штурмовых действий. Кроме того, отмечается усиление работы артиллерии, зафиксировано 25 авиационных налетов и даже один ракетный удар. Про потери среди военнослужащих ВСУ генерал ничего не рассказал, да и цензура украинских СМИ такое бы не пропустила в свободный доступ.

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Одной из причин такой активности называют удары ВСУ по мирному Белгороду и его окрестностям. Мол, русским надо показать, что подобное не останется безнаказанным и неминуемо придет ответный удар. Российское Минобороны пока никак не прокомментировало усиление активности ВС РФ на юго-восточном направлении и поэтому о причинах можно только гадать.

#сво #всу
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