Такое заявление было сделано в интервью немецкой газете.

Уже в октябре прошлого года появлялись данные о том, что украинская армия испытывает серьезный снарядный голод, который может усугубиться буквально за пару месяцев. Подобные сообщения появлялись регулярно и действительно оказались правдивыми, так как ВСУ начали экономить 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды уже к концу 2023 г. На этом фоне в германской газете «Шпигель» появилось интервью с американским аналитиком Федерико Борсари, который заявил, что проблема со снарядами достигла критической величины.

Американский аналитик Центра анализа европейской политики Борсари рассказал немецкому изданию «Шпигель» про серьезную нехватку у ВСУ простых артиллерийских снарядов. Эксперт привел статистку по которой видно, что интенсивность обстрелов с украинской стороны по сравнению с летом 2023 года уменьшилась почти втрое. Причиной такого стало не только снижение поставок снарядов из США и Европы, но и работа русской армии по складам с боеприпасами. Украинские военные ищут альтернативу для ствольной артиллерии и дроны-камикадзе выступают в роли одного из решений.

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Борсари рассказал, что командование ВСУ срочно насыщает войска дронами разных модификаций, способных заменить артиллерийские снаряды по эффективности. В частности, используют малые БПЛА, способные нести на себе легкие взрывные устройства или гранаты разных типов. Тут стоит отметить тот факт, что эта практика не заменит банальные арт-снаряды для пушек, так как переносимые ВУ даже близко не имеют необходимой массы взрывчатки. И чем больше несет на себе дрон – тем дороже он стоит в денежном эквиваленте. Да и производить дроны в количестве 2000 – 3000 тысяч в день, а именно примерно такой расход 155-мм снарядов у ВСУ, крайне сложно.