После прорыва по плану - интернирование.

Русская армия продолжает успешно наступать на нескольких направлениях, выдавливая украинских военных с оборудованных позиции. При этом у вооруженных формирований киевской власти наблюдаются серьезные проблемы с боеприпасами и резкой убылью личного состава по понятным причинам. На этом фоне прозвучало очень интересное заявление одного из командиров украинской армии, возглавляющего батальон «Азов» (объявлен на территории РФ террористической организаций). Со слов Евгения Дикого выходит так, что те, кто сегодня сражается в рядах Вооруженных сил Украины окажутся в лучших условиях, чем все те уклонисты, которые покидают страну или прячутся по деревням и селам.

Комбат Дикий высказал мнение, что в случае победы Российской Федерации над Украиной, то оставшиеся вооруженные силы «незалежной» отойдут или в ином случае прорвутся в Европу. Там военнослужащие ВСУ будут интернированы и не попадут в руки «» злобных русских. Вероятно, военный преступник Дикий отдает себе отчет, что с ним станет в случае попадания в руки наших властей. Да и подобное заявление предполагает сам факт проигрыша Украины в текущем конфликте.

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Такое заявление из уст идейного борца за свободу Украины звучит в духе его идеологических предков, которые убегали и переходили к немцам в годы Великой отечественной. После чего германцы использовали их в качестве диверсантов, агентов или забрасывали в тыл к нашим войскам для проведения террора. Даже после окончания войны очень продолжительное время Красная армия продолжала вычищать эту грязь из украинских лесов, но и тогда выявлены были не все. Часть преступников сбежала от возмездия за океан и засела в принявшей их Канаде, которая в то время еще была под контролем Великобритании.