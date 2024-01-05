Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
На компьютерах от Microsoft появится клавиша Искусственного Интеллекта
Как сказал сотрудник компании, это первой значимое изменение клавиатур за много лет.

реклама

Американская компания Microsoft изменит дизайн клавиатур для своих персональных компьютеров и добавит новую клавишу искусственного интеллекта под названием «Copilot», чтобы внедрить новейшие технологии в жизнь обычных пользователей. По заявлению представителей компании, новые устройства будут работать на базе Windows 11.

С помощью искусственного интеллекта можно будет значительно повысить эффективность работы и увеличить производительность труда, по крайней мере так написано на официальном сайте компании.

реклама

Должна упроститься и ускориться работа пользователей со многими программами, из набора Microsoft, такими как Word, Excel, PowerPoint и другими. Также благодаря взаимодействию с приложением Teams ИИ поможет организовать встречу, а после сделает вывод и составит кратких пересказ ключевых моментов.

Стоит отметить, что хоть новыми функциями уже можно пользоваться, они находятся в режиме тестирования и постоянно дорабатываются.

Как заявил Юсуф Мехди, главный управляющий компании, новая клавиша - это первое значительное изменение, которое производила компания с клавиатурами за последние 30 лет. Значок Copilot будет находиться рядом с клавишей Windows в левом нижнем углу.

В последнее время нейронные сети становятся популярны и доступны для всех. Еще в конце прошлого года компания заявляла о своей заинтересованности в работе с искусственным интеллектом и внедрением его в свои продукты.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Параллельно с разработками в области персональных компьютеров, Microsoft выпустила приложение для смартфонов на базе Android. Как заявляют пользователи, это попытка компании собрать все функции ИИ в одном сервисе. Microsoft Copilot является бесплатным, и, чтобы начать с ним работать, пользователю не нужно будет регистрироваться или входить в систему, достаточно лишь установить приложение на свой телефон из плеймаркета. В скором времени в свет выйдет версия для пользователей iOS.

#microsoft #windows #windows 11
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Клавиатуры Microsoft PC получили первое изменение с момента добавления кнопки Windows в 1990-х годах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
5
Одну из самых больших в мире плотин построят при помощи 3D-принтера
+
Космический аппарат «Juno» передал на Землю уникальные изображения спутника Юпитера Ио
3
Анонсирован Samsung Galaxy S24, который станет первым смартфоном оснащенным Galaxy AI
3
Mysl Polska: 2 взвода ЗРК NASAMS оказались уничтожены "Кинжалами"
1
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
8
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
9
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
5
Согласно утечкам, видеоядро Ryzen 8600G обходит в тестах видеоадаптер Nvidia GeForce GTX 1060
5
Китай возглавит развитие полупроводниковой промышленности, построив 18 новых заводов в 2024 году
9
«Мальчик и птица» Миядзаки установил рекорд для аниме в России
+
Изобретён «молекулярный отбойный молоток» для борьбы с раком
+
Сэм Бэнкман-Фрид, До Квон и Алекс Машинский могут отправиться за решетку в 2024 году
+
Электросноуборд Cyrusher Ripple едет даже по равнине
+
Завершены испытания и монтаж самого длинного наземно-подводного силового кабеля
+
Новые аргентинские власти подняли тему решения вопроса Фолклендских островов
1
«X» Илона Маска возвращает заголовки новостей в сообщениях пользователей
+
Терморегулирующая ткань полностью исключает понятие сезонной одежды
3
Курс Биткоина стремительно пошёл вниз и привёл к потере трейдерами и инвесторами $500 000 000
2
Ryzen 7 8700G получит графику Radeon 780M RDNA3 с тактовой частотой до 2,9 ГГц
9

Популярные статьи

Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
76
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
35
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
34
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
30
О советском ударном самолёте МиГ-27
1
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
5
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
4
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Китя.
14:08
А то что укры отступают. и оставлять свой позиций забыл. А да это же ерунда.
Asia Times: Россия "перемолола" лучшее вооружение НАТО на Украине и доказала свои боевые возможности
Waramagedon
14:07
Лично подтверждал в окопе или из польской грядки виднее?
Asia Times: Россия "перемолола" лучшее вооружение НАТО на Украине и доказала свои боевые возможности
Fetaminaza
14:02
все игры будут играбельны на несложной графе у меня на 3350 ноут все плоечные ремейки тянет и все что на юнити с десяток игр не вывозит анрыло 5
Встроенная графика AMD Radeon 780M на 15% быстрее Radeon 760M и сравнялась с GTX 1650
Игорь Шелахонов
14:00
Подтвержденные потери в технике, 22-31 декабря Танки: Россия - 66 Украина - 13 БМП, БМД и другие тяжёлые ББМ: Россия - 77 Украина - 6 Классические бронетранспортёры (БТР, МТ-ЛБ): Россия - 25 Украин...
Asia Times: Россия "перемолола" лучшее вооружение НАТО на Украине и доказала свои боевые возможности
Q-Tuzoff
13:58
Ну всё равно цена так себе что-то... Возможно, лучшим вариантом будет подождать снижения цен ещё. P.S. 3600 на АЛИ продать?) Поржал))
Ryzen 7 5700X3D появился в европейских магазинах по цене от 271 евро
Remarc
13:53
значит игра в софтварном режиме была
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Johnny Milliard
13:53
Когда-то за счастье было иметь 20 фпс в Кризисе на минималках.
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
kitava
13:48
Получается что США не контролируют даже Багдад.
PMF: Воздушный удар США в Багдаде унёс жизнь лидера шиитского ополчения
usr721
13:46
То много ли на себя берут азиаты, публично заявляя, что судьба Россия зависит от выборов в США?
Figaro: Путин ждёт от США величайший подарок в 2024 году и никуда не спешит, уверенный в своих силах
Дмитрий Зяблов
13:44
Кличко уже несколько Кинжалов сбил, своей башкой.
Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем