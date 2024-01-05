Как сказал сотрудник компании, это первой значимое изменение клавиатур за много лет.

Американская компания Microsoft изменит дизайн клавиатур для своих персональных компьютеров и добавит новую клавишу искусственного интеллекта под названием «Copilot», чтобы внедрить новейшие технологии в жизнь обычных пользователей. По заявлению представителей компании, новые устройства будут работать на базе Windows 11.

С помощью искусственного интеллекта можно будет значительно повысить эффективность работы и увеличить производительность труда, по крайней мере так написано на официальном сайте компании.

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Должна упроститься и ускориться работа пользователей со многими программами, из набора Microsoft, такими как Word, Excel, PowerPoint и другими. Также благодаря взаимодействию с приложением Teams ИИ поможет организовать встречу, а после сделает вывод и составит кратких пересказ ключевых моментов.

Стоит отметить, что хоть новыми функциями уже можно пользоваться, они находятся в режиме тестирования и постоянно дорабатываются.

Как заявил Юсуф Мехди, главный управляющий компании, новая клавиша - это первое значительное изменение, которое производила компания с клавиатурами за последние 30 лет. Значок Copilot будет находиться рядом с клавишей Windows в левом нижнем углу.

В последнее время нейронные сети становятся популярны и доступны для всех. Еще в конце прошлого года компания заявляла о своей заинтересованности в работе с искусственным интеллектом и внедрением его в свои продукты.

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Параллельно с разработками в области персональных компьютеров, Microsoft выпустила приложение для смартфонов на базе Android. Как заявляют пользователи, это попытка компании собрать все функции ИИ в одном сервисе. Microsoft Copilot является бесплатным, и, чтобы начать с ним работать, пользователю не нужно будет регистрироваться или входить в систему, достаточно лишь установить приложение на свой телефон из плеймаркета. В скором времени в свет выйдет версия для пользователей iOS.