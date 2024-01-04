А штурмовые подразделения южнее Орехова вынуждены перейти к глухой обороне.

Последние несколько дней все новостные порталы писали в основном про нанесение русскими войсками комбинированного удара по территории Украины. Однако новости приходят не только от киевских чиновников, которые рассказывают про «успешное отражение атаки». Вот только при этом они молчат про отступление штурмовиков на Ореховском направлении. Дело в том, что украинские военные уходят из так долго отвоевываемого у нас Работино.

В течении последнего месяца русские военные планомерно охватывали так называемую «работинскую группировку» с двух сторон. Это не прошло мимо командования ВСУ и вот появились новости о том, что 82-я и 128-я бригады ВСУ отходят южнее, чтобы избежать полного окружения. Тем самым полностью отдавая Работино русским. Однако тут стоит напомнить, что именно этот поселок стал одной из побед Киева в летне-осеннем контрнаступлении.

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В результате действий ВСУ летом 2023 года им удалось слегка продавить нашу линию обороны на Запорожском направлении и войти в Работино. При этом украинские войска оказались окружены с трех сторон и по ним велась работа артиллерии и из стрелкового вооружения. Но в декабре охват начали стремительно увеличивать, что привело к увеличению потерь и угрозе полного окружения.

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Но если в Работино командование все-таки решилось на вывод войск из потенциальной ловушки, то в другом месте, а именно в Авдеевке, такое предпринимать не хотят. Зеленский создал очередную «фортецию» и будет ее держать до последнего украинского военнослужащего.