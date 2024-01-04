В том числе из-за «дружественного огня».

На фоне последних событий, происходящих на Украине, совсем теряются новости, поступающие из Израиля и сектора Газа. Бои там продолжаются и с большими трудностями, ЦАХАЛ постепенно выдавливает бойцов ХАМАС, но при этом несет большие потери. Согласно официальным данным за все время боевых действий в анклаве погибло до 170 военнослужащих Армии обороны Израиля. Однако французская радиостанция France Info приводит более интересную статистику по которой выходит, что почти пятая часть потерь приходится на самих евреев.

В радиоэфире французской станции France Info проскользнула интересная статистика потерь ЦАХАЛ в ходе боевых действий в секторе Газа. Согласно данным, погибло почти 170 военнослужащих из которых 29 стали «двухсотыми» в результате действий своих сослуживцев или командования. В частности, 18 солдат пострадали из-за так называемого «дружественного огня», а все остальные из-за плохого руководства командным составом. Учитывая общее количество потерь такие потери от рук своих – очень большая цифра, которая также работает против репутации ЦАХАЛ, которая и так была подорвана.

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Напомним, что боевые действия в секторе Газа начались 7 октября 2023 года с дерзкого нападения бойцов ХАМАС на израильские военные базы. При этом 170 человек потерь за все время конфликта такой интенсивности довольно мало и возможно официальные числа немного не соответствуют истине, а реальные потери ЦАХАЛ куда выше. С другой стороны, основной процент потерь среди израильских военных происходит из-за взрывных устройств, которые зачастую только выводят бойца из строя, но тот остается в живых.