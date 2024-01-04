ВС РФ двигаются в сторону Макеевки, почти вышли к границе села

В новом 2024 году русская армия продолжает вести наступательные действия на уже привычных слуху обывателя направлениях.

Сегодня из источников с мест событий пришла информация, что ВС РФ продвинулись почти на один километр по направлению села Марьинка на западе Луганской народной Республики. При этом сообщается, что это позволило выровнять местный участок линии боевого соприкосновения и взять под частичный контроль одну из важных дорог местного значения.

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В рамках проведения наступательных действий русские пехотные подразделения при поддержке артиллерии продвинулись вглубь оккупированной украинскими войсками территории почти на 1 км. Ширина продвижения также составляет почти 1 000 метров. От новой точки до села Макеевка осталось менее одного километра. Однако пока дальнейшее продвижение вперед приостановлено.

Для нашей армии этот поселок имеет стратегическое значение, так как за ним расположен перекресток дорог, идущих по направлению к Изюму и Красному Лиману.

Вероятнее всего, вскоре начнутся боевые действия с целю взять Макеевку под свой контроль. Однако украинские военные также понимают важное значение этого села и готовятся к серьезной обороне.

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Вряд ли президент Зеленский сделает из Макеевки очередную фортецию, но ВСУ вцепится в населенный пункт всеми возможными способами. Однако также может повториться картина, которая произошла с Марьинкой, и городок будет взят внезапным и мощным ударом за несколько дней.