Объекты находились в Киеве, Ровно, Харькове, Одессе.

Последняя пятница 2023 года началась с одного из самых массированных ракетно-дроновых ударов русскими войсками по объектам военной инфраструктуры ВСУ на территории Украины. Это можно понять не только по многочисленным сообщениям из «незалежной», но и по интерактивной карте страны, которая сейчас вся отмечена красным цветом потенциальной воздушной атаки. При этом в Киеве упорно отмечают новые русские области, как свои и также окрашивают их в ярко красный цвет.

Про русские удары по киевским военным объектам приходят сообщения из самых разных источников. Есть сведения, что в сегодняшнем налете использовали не только «Искандеры» и «Калибры», но и ракеты, пускаемы с воздушных платформ. Это понятно по сообщениям о взлетах русских Ту-95МС и МиГ-31К.

реклама

Удары были произведены по военной инфраструктуре в Харьковской и Киевской областях, непосредственно в самом Харькове прилетело по промышленным объектам. Есть сведения про удары дронами-камикадзе по припортовой инфраструктуре Одесской области. Причем прилет случился в момент разгрузки очередного сухогруза с «подарками» из стран Запада. Также поступили данные, что украинские зенитчики отличились и снова подбили жилой дом в своей зоне ответственности.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пришли сообщения про очередной удар в Ровнинской области, где прилетело по военному аэродрому Староконстантиново. Точных данных об ущербе аэродрома пока не поступало. Налетам подверглась даже Львовская область, мэр которой рассказал про прилеты по промышленным объектам. В сети появилось официальное заявление мэра Киева Кличко, про то, что «системы ПВО находятся на пределе возможностей». Кроме того, появились данные про поражение нескольких ПУ и РЛС зенитно-ракетных комплексов.