В Сети появились новые спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе, где размещаются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 ВКС РФ.

Западные страны всё еще активно ведут наблюдение за территориями Российской Федерации благодаря огромному количеству новейших спутников. В недавно появившихся спутниковых снимках российского, закрытого аэродрома в Саратовской области удалось заметить турбовинтовой стратегический бомбардировщик Ту-95 (кодификация НАТО: Bear – «Медведь») и Ту-160 ВКС РФ.

Однако на этих свежих снимках было обнаружено что-то необычное. Фюзеляжи и крылья бомбардировщиков Ту-160 стали покрыты автомобильными шинами - так же, как и Ту-95МС ранее.

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Шины автомобилей способны помочь защитить самолеты от беспилотников украины, пока остается загадкой. Однако несколько недель назад на нечетких изображениях аэродрома можно было заметить размытые силуэты Ту-95МС с необычной раскраской. Вполне логичное предположение было сделано - самолеты были перекрашены. Однако новые более качественные фотографии показали, что на самом деле сверху самолетов были установлены покрышки.

Возможно, российская сторона надеется, что покрышки помогут защитить авиатехнику от возможных атак беспилотников. Как эффективной будет такая защита, остается вопросом.

Дополнительно, на видно на космических снимках, что после прошлогодней атаки на авиабазу были установлены защитные ограждения, разделяющие бомбардировщиков друг от друга. Защитные барьеры могут стать спасением для соседних самолетов в случае попадания в один из них. Несмотря на отсутствие навесов или ангаров, эти габионы являются важным элементом защиты авиатехники.

Все эти меры безопасности свидетельствуют о том, что авиабаза в Энгельсе старается принять все необходимые меры для обеспечения сохранности своей авиатехники. Однако, ситуация продолжает оставаться напряженной, и только время покажет, насколько эти меры окажутся эффективными.