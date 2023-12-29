Они с легкостью преодолевают ПВО ВСУ (слишком быстрые).

В ночь с 28 на 29 декабря 2023 года Вооруженные силы Российской Федерации произвели целый ряд дроновых ударов по военным объектам ВСУ на территории Украины. Об этом сообщается сразу из нескольких источников, в том числе и с украинской стороны. Налетам подверглись крупные украинские города, в которых развернута инфраструктура Вооруженных сил «незалежной». При этом появилась информация, что русские стали использовать новые дроны, которые стали более эффективнее добираться до намеченной цели.

Украинский телеграмм-канал «Легитимный» со ссылкой на Генштаб ВСУ рассказал про использование русскими войсками новых дронов-камикадзе, способных более эффективно преодолевать системы противовоздушной обороны. В первую очередь новый БПЛА отличаются от привычных «Гераней» окраской – машины стали черного цвета. Кроме того, имеется информация, что краска имеет радиопоглощающий эффект. Проще говоря, дроны стали менее заметны как в визуальном, так и в радиолокационном спектре.

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Еще новые БПЛА вместо поршневых двигателей используют реактивные, что повышает их скорость и позволяет быстрее проходить опасные участки украинского неба. В ВСУ рассказывают, что зенитные системы с большим трудом обнаруживают новые дроны и пропускают более половины аппаратов. Стоит напомнить, что с дронами «Герань» в основном борются зенитные самоходки с пушечным вооружением, а радиус их действия не очень велик. Кроме того, непонятно правда ли это новые дроны, так как МО РФ ничего по этому поводу не заявляет. Вдобавок осенью этого года простые «Герани» начали красить в черный цвет для банальной маскировки в ночном небе.