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g1tarist
Киевские власти перекрыли часть «синей» ветки метрополитена столицы из-за просадки тоннеля
На одном из участков метро просел тоннель.

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После прошедшей на Украине чуть менее 10-ти лет назад смены власти украинская столица почти лишилась финансирования на обслуживание коммунального хозяйства. Также резко снизили траты на содержание гордости Киева, а именно метрополитена, который считался одним из красивейших в мире. С начала декабря 2023 года приходят удручающие новости про проблемы киевского метро, которое начинает буквально разрушаться на глазах горожан. Проблемы начались с «синей» веткой, на которой 6 станций были закрыты из-за их затопления, которое приводило к просадке тоннелей и смещению грунта. И вот появились новые печальные новости – еще один участок «синей» ветки закрывают для полноценного использования.

В результате просадки тоннеля на перегоне от станции «Почайная» до станции «Тараса Шевченко» мэрия Киева решила закрыть один из тоннелей. Об этом сообщает заместитель мэра украинской столицы Николай Поворозник. Пока закрыли только один из тоннелей, но второй планируют использовать для челночного прохода поездов. При этом не сообщается сколько именно продлится ремонт и на сколько включен такой режим работы «синей» ветки. В любом случае намечается неприятная тенденция, которая может привести к полному выходу из строя этой ветки киевского метрополитена.

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Тут еще стоит напомнить, что проблемы имеются не только на «синей» ветке. Совсем недавно были новости про аварийное состояние одного из мостов через Днепр, по которому проходит «красная» ветка. К слову, этот мост считается стратегическим объектом и в современных реалиях его даже не могут закрыть на полноценный ремонт. Также наблюдаются проблемы на «зеленой» ветке и тоже с мостом. Какие именно действия предпримут киевские власти для решения проблемы пока неизвестно.

#киев
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