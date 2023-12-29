ВСУ полностью потеряли контроль над ситуацией.

Русская армия ведет ожесточенные бои с силами киевской власти в районе города Артемовск, который был взят весной этого года. Атаки ВС РФ направлены в нескольких направлениях и ВСУ постепенно отходят с занимаемых позиций. В частности, начался постепенный охват Клещеевки по расположенным вокруг населенного пункта высотам. Также есть серьезный успех западнее Артемовска в районе Богдановки, которую удалось отбить у украинских военных. Последнее вынудило местное командование ВСУ отдать приказ на отступление и эвакуацию на западную половину Часового Яра за канал Северный Донец – Донбасс.

За последние дни русская армия серьезно продвинулась вперед к западу от Артемовска по направлению города Часов Яр, который является важным логистическим центром в этом регионе. В результате штурмовых действий бойцы ВС РФ выбили киевских военных из Богдановки, заняв почти весь город и лесопосадку к северу от него. Из оставшейся части Богдановки ВСУ ушли по направлению Часова Яра и более того противник уходит из так называемой «малой» восточной части населенного пункта. Стоит понимать, что Часов Яр разделен каналом Северный Донец – Донбасс на две неравные части: малую восточную и более крупную западную. Вот именно на западную сторону отошли украинские войска и теперь подготавливают серьезную оборону вдоль канала. Вдобавок большая часть западной половины города расположена на высотах, так что нашим бойцам придется сложно.

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Тем временем с восточной половины Часова Яра также идет эвакуация войск и подготавливаются минные заграждения в оставляемой части населенного пункта. Видимо противник окажет слабую попытку защитить эту часть города, отдав ее в руки русских.