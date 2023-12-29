На сегодняшний день беспилотник находится на этапе испытаний.

Русские беспилотники регулярно наносят киевским войскам серьезный ущерб и речь тут идет не только об «Геранях», но и других моделях этих полезных устройств. В частности, все прекрасно видят на выкладываемых МО РФ кадрах следы работы барражирующих боеприпасов серии «Ланцет», которые используются для поражения артиллерии, ЗРК и даже боевых самолетов. Госкорпорация «Ростех» в лице генерального директора Сергея Чемезова поделилась информацией про разработку нового БПЛА-камикадзе под названием «Суперкам».

Со слов гендира госкорпорации «Ростех», новый дрон под названием «Суперкам» будет отличаться повышенной защитой от вражеских систем радиоэлектронной борьбы. Кроме того, БПЛА станут производить сразу в двух вариантах: разведывательный и барражирующий боеприпас. Больше подробной информации про тактико-технические характеристики ничего не сказано. Вероятно, новые дроны вскоре поступят для испытаний в войска в зону проведения спецоперации и тогда появится более подробная информация.

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Стоит отметить, что дроны серии «Ланцет» также не стоят на месте и их разработчики активно работают над улучшением собственного беспилотника. Также имеются разработчики работающие над более дешевой версией продукции фирмы ZALA. Речь идет про барражирующие боеприпасы, созданные на народные средства, а именно про БПЛА «Скальпель». Вероятнее всего, «Суперкам» будет брать за счет своей унификации, так в единой машине содержится, по сути, сразу два дрона. Тут возникает вопрос будет ли возможно в полевых условиях переоборудовать боевой вариант в разведывательный и наоборот.