Если коротко: возможности отсутствуют.

Выполняя поставленную командованием задачу, украинская армия день за днем билась об русскую оборонительную линии, теряя живую силу и военную технику. Осенью волны наступающих киевских бойцов окончательно перестали накатывать на «линию Суровикина» и только на нескольких участках ЛБС ведётся имитация наступления, сугубо для видимости и медийного эффекта. На этом фоне западная и условно западная пресса наполняется мыслями и заявлениями чиновников и военных. Так бывший генерал Войска Польского и главком сухопутных сил страны генерал Вальдемар Скшипчек заявил, что на новое контрнаступление у Киева нет ни сил, ни средств.

В своем высказывании генерал Скшипчек сомневается в возможности киевской власти выполнить свои заявления. В частности, бывший главком сухопутных сил Польши сомневается, что ВСУ смогут выбить русскую армию с занятых территорий и восстановить страну в границах 1991 года. Также экс-генерал назвал одной из причин провала военных операций ВСУ полый раздрай в командовании не только ВСУ, но и государственной власти, которая постоянно требует от военных что-то новое. Кроме того, Скшипчек в недоумении относительно летнего контрнаступления и с его слов выходит, что киевские военные допустили серьезную ошибку так распыляя силы.

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Что интересно, есть очень логичное объяснение почему ВСУ летом наносили удары не в одну точку, а на большой протяженности ЛБС. Все дело в том, что они хотели повторить успех осени 2022 года, когда им удалось прорвать почти отсутствующую линию обороны в Харьковской области и быстро выйти в тыл к нашей армии. Вот только на этот раз такого сделать не удалось, так как наше высшее командование сделало правильные выводы, да и линия обороны была насыщена более мотивированными бойцами.