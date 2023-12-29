Увеличение цен привело к тому, что многие покинули страны, поэтому решили понизить.

С 1 января 2024 года майнинговые компании, работающие в Казахстане, будут платить меньше денег за электроэнергию. Также ориентированные на работу с криптоактивами площадки не будут платить налог на добавленную стоимость при осуществлении операций с цифровыми монетами.

Для добытчиков цифровых монет будет фиксированный тариф в размере 2 тенге за 1 кВт·ч. Данная мера вводится спустя год после непопулярного решения властей увеличить тарифы.

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С 2023 года, помимо стоимости самого электричества, плата за электроэнергию для казахстанских майнинговых компаний взималась в прогрессивной шкале. Начальная базовая ставка составляет 1 казахстанский тенге ($0,002) за киловатт-час (кВтч), но она могла быть увеличена до 25 тенге.

Компании, покупающие более дешевую электроэнергию, должны платить более высокий сбор. Однако самый низкий тариф предлагается майнерам, которые добывают цифровые монеты исключительно с использованием возобновляемых источников энергии. Это решение призвано стимулировать майнинговые компании к использованию таких источников энергии.

После запрета Китая на добычу цифровых монет в 2021 году Казахстан превратился в популярное место для майнеров, поскольку географическая близость к Поднебесной упростила для компаний переезд. Кроме того, майнеров привлекала в страну дешевая электроэнергия. Тем не менее, практически не было никакой нормативной поддержки со стороны политиков для майнеров.

Регуляторная база для майнинговых компаний постепенно ужесточалась. Помимо введения прогрессивного налога на электроэнергию, майнеры также были обязаны покупать избыточную электроэнергию на контролируемом государством рынке. Другой предложенный закон предполагал, что майнинговым бизнесом могли заниматься только зарегистрированные в органах власти компании. В результате в стране начались репрессии против незарегистрированных майнинговых компаний.

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Ужесточение правил привело к тому, что многие майнинговые компании покинули страну. За прошедший год доля Казахстана на рынке по хешрейту упала с 18,10% до 13,22%.