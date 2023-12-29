Транзакции с цифровым рублем набирают обороты и новые правила.

Новые правила в законодательстве РФ означают, что операции с цифровыми рублями теперь подлежат налогообложению. Даже те, кто в силу разных причин ограничены в финансовых операциях, смогут получать транзакции в цифровых рублях — инновация, которая расширяет границы традиционных платежей.

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Но у введения цифрового рубля есть и обратная сторона: возможность цензуры и блокировки аккаунтов. Россия нашла способ остановить операции с цифровыми рублями и заблокировать счета, что также является эффективным инструментом контроля. Критики CBDC выражают обеспокоенность по поводу свободы в эпоху цифровых технологий, в то время как сторонники подчеркивают преимущества, которые дает такое регулирование.

Компании, работающие в секторе цифрового рубля, должны быть готовы к масштабному контролю. Раскрытие официальных документов и информации KYC (Знай своего клиента) станет обязательным в целях соблюдения строгих требований российских властей.

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В июле этого года Путин подписал закон о CBDC после того, как Россия потратила более четырех лет на разработку цифрового рубля. Еще одно свидетельство глобальной тенденции: по оценкам, около 40% центральных банков по всему миру введут свои собственные цифровые валюты к 2028 году.